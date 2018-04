Idź i cierp. 100 tysięcy ekstremalnych pątników w 20 krajach

Zamiast klęczeć w kościelnej ławce i rozważać stacje drogi krzyżowej raz w roku przychodzą do kościoła w sportowych ciuchach, z jedzeniem, wodą i latarkami na czołach. Po mszy świętej ruszają na spotkanie z własnymi słabościami. Reguły są twarde – co najmniej 40 km do przejścia nocą, najlepiej samemu, jeśli w grupie, to przy całkowitym zachowaniu milczenia. Do pomocy mają tylko aplikację z opisem trasy i śladem GPS oraz rozważania, które mogą odsłuchać w smartfonach na wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej.