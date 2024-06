Są wyniki sekcji zwłok zmarłego żołnierza. Komunikat prokuratury

Sekcja zwłok zmarłego żołnierza została przeprowadzona w piątek w godzinach przedpołudniowych. O ustaleniach, jakie przyniosła poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

Prokuratura o wynikach sekcji zwłok Mateusza Sitka

– W wyniku obrazu sekcyjnego, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją, biegli ustalili, że do zgonu doszło w następstwie doznanej raty kłutej klatki piersiowej z uszkodzeniem płuca lewego oraz uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego – przekazał prokurator.

Piotr Skiba podkreślił ponadto, że planowane jest jeszcze "uzyskanie pewnych badań ze szpitala w Hajnówce". Nie wykluczył, że zostanie podjęta decyzja o zmianie kwalifikacji czynu.

21-letni szeregowy Mateusz Sitek służbę w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej rozpoczął 18 grudnia ubiegłego roku. Wcześniej pełnił służbę w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Pochodził z niewielkiej wioski w gminie Rząśnik pod Wyszkowem na Mazowszu. Do ataku na niego doszło we wtorek 28 maja ok. godz. 4.30 na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Żołnierz został tam ugodzony nożem przez jednego z nacierających na granicę migrantów. Początkowo jego stan określano jako ciężki, ale stabilny. W czwartek do opinii publicznej dotarła tragiczna informacja.

Tego dnia po południu Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "6 czerwca w godzinach popołudniowych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, otoczony wsparciem rodziny i żołnierzy zmarł ugodzony nożem żołnierz 1. Brygady Pancernej". Przypomnijmy, że do napaści na mundurowego doszło 28 maja.

Jak podkreślono w komunikacie, "pomimo udzielonej pomocy w rejonie bandyckiego ataku na granicy z Białorusią i wysiłków lekarzy" życia żołnierza nie udało się uratować.

W piątek rodzina zmarłego poinformowała o szczegółach uroczystości pogrzebowych.

