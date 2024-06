Najnowsze dane dot. frekwencji. W ostatnich wyborach była znacząco wyższa

Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się o godz. 7 rano i potrwają do 21. Nad przebiegiem głosowania czuwa PKW. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do momentu zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Do lokalu wyborczego należ zabrać ze sobą dokument tożsamości. Dokument umożliwi znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Frekwencja w wyborach. Dane na godz. 17.00

Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak przekazał podczas konferencji o 18:30, że frekwencja wyborczej na godz. 17 wyniosła 28,20 proc. Pięć lat temu podczas ostatnich wyborów wynosiła ona 32,51 proc.

Najwyższa frekwencja została odnotowana w okręgu warszawskim – 36,09 proc.; pomorskim – 29,56 proc. oraz małopolsko-świętokrzyskim – 28,92 proc.

Najniższa frekwencja została odnotowana w okręgu kujawsko-pomorskim – 25,79 proc.; podlasko-warmińsko-mazurskim – 26,01 proc. oraz mazowieckim – 26,49 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Trwa głosowanie

Żeby oddać ważny głos, trzeba wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Głos będzie uznany za nieważny, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Uprawnionych do udziału w elekcji do PE jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 – odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach – 7.

Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

