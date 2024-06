Wybory do PE. Są wyniki exit poll

Według exit poll (IPSOS) poszczególne komitety uzyskały następujące poparcie:

KKW Koalicja Obywatelska – 38,2 proc.

KW Prawo i Sprawiedliwość – 33,9 proc.

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 11,9 proc.

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,2 proc.

KKW Lewica – 6,6 proc.

KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie – 0,8 proc.

KW Polexit – 0,3 proc.

Wstępne przeliczenie na mandaty: KO – 21; PiS – 19; Konfederacja – 6; Trzecia Droga – 4; Lewica – 3;

Exit poll to sondaż przeprowadzany w dniu wyborów wśród osób opuszczających lokale wyborcze. Z Polski wybieranych jest 53 europosłów. W sumie we wszystkich państwach UE zostało wybranych 720 europosłów.

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła – według badania exit poll firmy Ipsos – to 39,7 proc. Tak słabej frekwencji wyborczej w Polsce nie było od 2014 r., kiedy do urn – również w wyborach do Parlamentu Europejskiego – wybrało się tylko 24,54 proc. uprawnionych do głosowania. W 2019 r. frekwencja w eurowyborach wyniosła 45,68 proc.

Frakcje w Parlamencie Europejskim

Jednocześnie PE opublikował prognozy dot. podziału mandatów w przeliczeniu na poszczególne frakcje. Najliczniejszą grupą pozostanie centroprawicowa Europejska Partia Ludowa, która ma zwiększyć swój stan posiadania ze 176 do 181 deputowanych.

Na drugim miejscu są socjaldemokraci z grupy S&D. W nowym parlamencie mają otrzymać 135 mandatów, a więc o cztery mniej niż w tym dotychczasowym.

Dalej jest liberalna grupa Odnówmy Europę, która po wyborach ma mieć 82 europosłów.

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy będą mieć najprawdopodobniej 71 reprezentantów.

Grupa Tożsamość i Demokracja ma mieć 67 deputowanych.