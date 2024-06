Sasin proponuje tekę premiera Kosiniakowi. "Trwanie z Tuskiem to śmierć Trzeciej Drogi"

Sasin powiedział w poniedziałek w Radiu Zet, że aktualna jest oferta Prawa i Sprawiedliwości, "czyli Kosiniak-Kamysz na premiera rządu Koalicji Polskich Spraw". Jego zdaniem "byłaby to koalicja dobra dla Polski".

– PO i Tusk prowadzą Polskę w bardzo złym kierunku. Zawrócenie z tej drogi byłoby dla Polski dobre. Historyczna koalicja PiS-Trzecia Droga, być może Konfederacja, to mogłaby być odpowiedź – stwierdził Sasin.

Przekonywał, że dla Kosiniaka-Kamysza to "ostatni dzwonek". – Jeszcze może z tej drogi zawrócić. Trwanie w tej koalicji pokazuje, że to śmierć Trzeciej Drogi i to taka trwała – ocenił polityk PiS.

Pytany o wyborczy wynik swojej partii stwierdził, że to "lekka porażka, potknięcie", a nie przegrana. – Zmasowany, bezpardonowy atak na nas, metodami również łamiącymi prawo i konstytucję… To jest naprawdę bardzo dobry wynik – przekonywał Sasin.

Wyniki wyborów do PE. PKW policzyła 100 proc. głosów

W poniedziałek po godzinie 7 rano na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej opublikowano pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zwyciężyła Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz Lewica (6,3 proc.).

KO wygrała w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

PiS triumfuje w województwie lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim.

W większości województw trzecie miejsce zajęła Konfederacja, na czwartej pozycji uplasowała się Trzecia Droga, a na piątej Lewica.

Wynik poniżej 1 proc. osiągnęli Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polexit.

Frekwencja wyborcza wyniosła 40,65 proc.

Czytaj też:

Wybory do PE. Frekwencja w poszczególnych województwach