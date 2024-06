Eksplozja w zakładach zbrojeniowych. Zginął pracownik

W zakładach zbrojeniowych Mesko w Skarżysku-Kamiennej w województwie świętokrzyskim doszło do tragedii.

Eksplozja i pożar w hali

Według nieoficjalnych informacji do wybuchu doszło w hali magazynowej działu paliw i rakiet. Niestety jest ofiara śmiertelna. To 59-letni pracownik. Wiadomo też, że dwie inne osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich została przewieziona do szpitala.

Na miejscu pracuje zakładowa służba ratownicza Mesko. Pożar jest w fazie dogaszania. Jak dowiedział się polsatnews.pl kierownictwo zakładu nie chciało pomocy Straży Pożarnej ze Skarżyska-Kamiennej.

Na miejsce zdarzenia udał się prokurator i policjanci grupy operacyjno-procesowej celem ustalenia okoliczności tragedii. Władze zakładów przekazały, że cały teren jest pod monitoringiem, co powinno ułatwić wyjaśnienie sprawy.

Jako pierwsza o eksplozji poinformowała o sprawie RMF FM. Informację potwierdziła Polsat News prezes zakładów, Elżbieta Śreniawska.

Zakład zbrojeniowy Mesko

Mesko S.A. jest producentem światowej klasy wyrobów branży zbrojeniowej ze 100-letnim doświadczeniem produkcyjnym. Podstawowy zakres działania obejmuje produkcję na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Produkty firmy są używane przez Siły Zbrojne RP i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Przedsiębiorstwo jest także uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO. Zakłady dysponują nowoczesną technologią produkcji rakiet i amunicji w tym podkalibrowej oraz infrastrukturą do utylizacji zbędnych środków bojowych.