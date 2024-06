"Tarcza Wschód" coraz bliżej. Jest uchwała rządu

W poniedziałek w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu. "Rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji. W tym celu ustanowiony został specjalny program o wartości ok. 10 mld zł, który realizowany będzie w latach 2024-2028" – czytamy w komunikacie KPRM.

Program obejmie przygotowanie do obrony terenów, które znajdują się przy granicy z Białorusią i Rosją. Dotyczy to w szczególności: wzmocnienia tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowych; budowy systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych; budowy wysuniętych baz operacyjnych (HUB-ów logistycznych); budowy sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych; ograniczania mobilności przeciwnika, w tym m.in.: budowy rowów przeciwczołgowych; przygotowania kamufletów (min podziemnych) do wysadzania dróg i mostów; pogłębiania rowów melioracyjnych; wzmocnienia naturalnych uwarunkowań terenu; zapewnienia mobilności wojska, w tym m.in.: gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych; przygotowanie przyczółków z dojazdami; przygotowanie osi przepraw drogowych (umacnianie brzegów, wzmacnianie dróg dojazdowych).

10 mld zł na obronność

Program realizowany będzie w latach 2024-2028. Na ten cel rząd zamierza przeznaczyć ok. 10 mld zł.

– Narodowy Program Odstraszania i Obrony to największa operacja umacniania wschodniej flanki NATO od 1945 r. – mówił wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef sztabu generał Wiesław Kukuła wskazał cztery zasadnicze linie "wysiłku" projektu: 1. wzmocnienie możliwości przeciwzaskoczeniowych; 2. ograniczenia mobilności przeciwnika; 3. zapewnienie mobilności dla wojsk własnych; 4. zwiększenie bezpieczeństwa wojsk i ochrona ludności cywilnej.

