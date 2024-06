Wniosek o postawienie Glapińskiego przed TS to bubel prawny

W marcu do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Złożyli go posłowie Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. – Trybunał Stanu dla szkodnika Glapińskiego na pewno się należy. Za jego rządów NBP został zamieniony w naczelny bastion PiS do zadań politycznych, zadań specjalnych, którymi kierował Jarosław Kaczyński – powiedział poseł Lewicy Tomasz Trela. Szefowi banku centralnego zarzuca się m.in. "naruszenie konstytucji i ustaw, poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez należytego upoważnienia od Rady Polityki Pieniężnej i poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP".

23 maja marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Portal niezalezna.pl dotarł do treści pisma.

Eksperci Hołowni mają duże wątpliwości

Czytamy w nim m.in., że "w ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu (...) istnieją wątpliwości czy wstępny wniosek, w kształcie przedłożonym przez wnioskodawców, spełnia warunki wymagane przez przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia (art. 6 ust. 5 ustawy)".

Marszałek wskazuje, że autorzy ekspertyz zamówionych przez komisję odpowiedzialności konstytucyjnej "ignorują istnienie art. 13 ust. 3b ustawy, który expressis verbis wskazuje przypadek, w którym to wstępny wniosek staje się aktem oskarżenia przez Trybunałem Stanu". "W zaistniałej sytuacji ocena skutków uchybień formalnych, obciążających wstępny wniosek, dla skuteczności prawnej działań Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej należeć może w przyszłości do Trybunału Stanu" – podkreślono w dokumencie.

"Jak wynika z przepisów prawa, po zasięgnięciu opinii komisji, marszałek Sejmu powinien wezwać przedstawiciela wnioskodawców do uzupełnienia wniosku. Jeśli to nie nastąpi, marszałek powinien postanowić o 'pozostawieniu wniosku bez biegu'. Portal niezalezna.pl dowiedział się, że wnioski o poprawki i uzupełnienie nie przynosiły skutków" – czytamy.

