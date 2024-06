Nie żyje "najstarsza matka w Polsce". Wanda Nowicka o losie dzieci

Barbara Sienkiewicz samotnie wychowywała bliźnięta, które urodziła w wieku 60 lat. Została wówczas okrzyknięta "najstarszą matką w Polsce". Aktorka zmarła 7 czerwca, a jej 9-letnie dzieci trafiły do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. –O sytuacji prawnej zadecyduje już sąd rodzinny, jeśli nie ma innych ustaleń, uzgodnień w kwestii opieki prawnej – bo być może one są – mówiła kilka dni temu w rozmowie z Plejadą podkom. Ewa Kołdys.

Ciąża 60-latki budziła wiele kontrowersji. Kobieta mogła jednak liczyć na wsparcie Wandy Nowickiej. Miała nawet wspomnieć, że to polityk zajmie się jej dziećmi, gdyby coś jej się stało, ale Nowacka nie potwierdziła tych doniesień. Serwis Plejada skontaktował się z obecną posłanką Lewicy i wicemarszałkiem Sejmu, pytając o losy bliźniąt.

Co z dziećmi "najstarszej matki w Polsce"? Wanda Nowicka odpowiada

– Nie jestem upoważniona do tego, żeby mówić o szczegółach, natomiast z informacji, które posiadam, mogę zapewnić, że jest grupa osób z bliskiego kręgu społecznego pani Barbary, które bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby dzieci pani Barbary miały jak najlepszą opiekę. Są to osoby związane z prawem oraz opieką nad dziećmi. Mają pełną świadomość, jak ważne jest to, żeby rozwiązanie docelowe, które zostanie przyjęte, było tym ostatecznym i najlepszym. To może potrwać, ale chciałam uspokoić, że zajmują się tym osoby, które chcą jak najlepiej i mam do nich pełne przekonanie – stwierdziła. Zapewniła przy tym, że nie obawia się, że dzieciom stanie się krzywda.

Wanda Nowicka dodała, że osobiście dopilnuje, żeby dzieci mogły dorastać w "jak najbardziej komfortowych warunkach". Podkreśliła, że dziewczynka i chłopiec mają obecnie 9 lat, więc rozumieją, co się wokół nich dzieje, więc sprawa jest delikatna.

– Dzieci przeżyły ogromną tragedię, ponieważ trudno sobie wyobrazić coś straszniejszego niż utrata matki, ale zrobimy wszystko, by miały normalne dzieciństwo i otrzymały wszystko, co potrzeba. (...) Jeśli byłaby potrzeba, to sama również się w to zaangażuję, żeby wesprzeć wszelkie inicjatywy – dodała.

