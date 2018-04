Wnuk Wałęsy zgłosił się na komisariat

Z informacji wPolityce.pl wynika, że Dominik W. trafić ma teraz bezpośrednio do aresztu tymczasowego.

Wcześniej opuścił areszt dzięki kaucji

Na początku marca 21-latek trafił do aresztu, gdy pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy spowodował kolizję. Spędził tam jednak zaledwie dzień i wyszedł po wpłaceniu przez Lecha Wałęsę kaucji w wysokości 10 tysięcy złotych.

21–letni Dominik W. miał 1,88 promila we krwi. Mężczyzna jeździł po chodniku, taranował inne samochody, a gdy zatrzymali go policjanci, zachowywał się agresywnie i funkcjonariusze musieli zakuć go w kajdanki, by doprowadzić na badania. 21-latek usłyszał sześć zarzutów, w tym najpoważniejszy – sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi nawet do ośmiu lat więzienia.