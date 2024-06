Tragedia w Braniewie. Ciało żołnierza znalezione przy jednostce wojskowej

O śmierci żołnierza informuje "Rzeczpospolita". Z ustaleń dziennika wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 4 czerwca. To wtedy na ogólnodostępnym parkingu przy 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie ujawniono zwłoki mężczyzny. Okazało się, że to żołnierz tej jednostki.

Nie żyje żołnierz z jednostki wojskowej w Braniewie

Przedstawiciele Brygady poinformowali dziennikarzy, że wszelkie okoliczności zdarzenia wyjaśnia dział ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe. – Bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną – przekazano.

Jak czytamy, śledztwo dotyczy "doprowadzenia namową lub poprzez udzielenie pomocy do targnięcia się na swoje życie przez Mariusza M., lat 44, tj. o czyn z art. 151 kk.".

Do popełnienia czynu nie doszło przy użyciu broni palnej – poinformował rzecznik prokuratury Daniel Brodowski.

