"To jest dla mnie zdumiewające". Bosak o telefonie od b. europosła PO

W minioną niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy wynik uzyskała w nich Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 37,06 procent Polaków. Na drugim miejscu z wynikiem 36,16 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium należało do Konfederacji, którą poparło 12,08 proc. głosujących. Dalej znalazły się: Trzecia Droga – 6,91 proc. oraz Lewica – 6,3 proc.

Bosak o wynikach Konfederacji

Zapytany o rezultat wyborczy Bosak stwierdził, że sukcesem z tej kampanii wyborczej jest to, że na Konfederację zagłosowało więcej kobiet, niż na Lewicę. – I wprowadziliśmy do europarlamentu więcej kobiet, niż Lewica – dodał.

– Druga sprawa, więcej robotników na nas zagłosowało, czy ludzi pracujących fizycznie, niż na Lewicę i trzecia sprawa po raz pierwszy w pokoleniu starszym mamy kilka procent poparcia. Moim zdaniem część ludzi, która była zapatrzona czy to w Jarosława Kaczyńskiego, czy w Donalda Tuska, patrząc, jak wygląda przywracanie praworządności w stylu Tuska i Bodnara albo patrząc, jak wyglądał rozczarowująco zupełnie dla patriotycznego, prawicowego wyborcy finał rządów PiS-u szuka alternatywy i my chcemy, z całą pokorą, ale jednak tę alternatywę przedstawić – powiedział poseł w rozmowie z TVP Info.

Telefon od byłego polityka PO

Bosak przekazał, że niedawno otrzymał zaskakujący telefon od byłego polityka PO. – Jeden z byłych europosłów Platformy ostatnio do mnie dzwonił i okazało się, że w pełni zgadza się z tym, co my mówimy, a nie co mówi Platforma, jeżeli chodzi o obecne skutki polityki Unii Europejskiej. To jest dla mnie zdumiewające, że z nami zgadza się naprawdę coraz więcej ludzi z głównego nurtu i to są i ludzie z biznesu i to są ludzie, którzy ekspertowali przez lata przy Platformie, ale też przy PiS-ie– powiedział Krzysztof Bosak.

Czytaj też:

Koalicja PiS z Konfederacją? Mularczyk: Formuła do zrealizowaniaCzytaj też:

Iskrzy w koalicji. "To jest koniec tej formacji, ich już nie ma"