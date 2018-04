"Jedynie modlitwa może tu pomóc". Morozowski porównał nienarodzone dziecko do tworu rakowego

Dyskusja w studiu dotyczyła kwestii aborcji. W pewnym momencie prowadzący program Andrzej Morozowski powiedział: – A jeśli tworzy się w organizmie kobiety, już nie pamiętam jak się nazywa ten twór, ale jest to twór rakowy, to też jest życie. Tylko to trzeba usunąć. To jest życie i ono rośnie w ciele kobiety. Usuwać czy nie usuwać? – zapytał dziennikarz.

Internauci nie kryją oburzenia słowami Morozowskiego. "Może chciał potwierdzić słuszność twierdzenia, że każdy Polak mówi o sobie", "Szkoda komentować, porażka" – to niektóre z komentarzy.

Do wypowiedzi odniosła się też m. in Magdalena Ogórek. Napisała na Twitterze: "Red. Morozowski porównał w tej chwili dziecko w łonie matki do „tworu rakowego, który też się usuwa”. Kochani, jedynie modlitwa może tu pomóc".