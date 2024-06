Żukowska ogłasza porozumienie ws. związków partnerskich. Kosiniak zaprzecza, Hołownia nic nie wie

Myślę, że w tym tygodniu będziemy mogli to już ogłosić – powiedziała w środę w Radiu Zet Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy. – W sobotę jest Parada Równości w Warszawie. Myślę, że to będzie dobra okazja, żeby powiedzieć, ale nie wyprzedzajmy – dodała.

Żukowska: Jest zgoda na ustawę o związkach partnerskich. Kosiniak-Kamysz: Nieprawda

Dziennikarka Radia Zet Karolina Olszewska-Merk przekazała na platformie X, że wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie potwierdził informacji podanej przez Żukowską, że jest zgoda na ustawę o związkach partnerskich.

– To nie jest prawda – powiedział Kosiniak-Kamysz, zapowiadając, że w przyszłym tygodniu mają się odbyć kolejne rozmowy w tej sprawie z minister ds. równości Katarzyną Kotulą.



Hołownia: Moja wiedza jest taka, że nie wiem

O to, czy jest porozumienie w tej kwestii, pytany był na konferencji prasowej w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia, lider Polski 2050. – Moja wiedza jest taka, że nie wiem – odpowiedział.

– Wiem, jakie jest stanowisko Polski 2050 i moje osobiste. Jeżeli będzie ustawa o związkach partnerskich, będę głosował za ustawą o związkach partnerskich. Mówiłem to od pięciu lat tysiące razy. Nic się w tej sprawie nie zmieniło – dodał.

– Natomiast nie wiem, bo nie miałem okazji też porozmawiać o tym. Rozmawialiśmy o różnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem, z wojskiem, z tym, co się dzieje na granicy z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, a o tym nie mieliśmy okazji porozmawiać. On dzisiaj jest na pogrzebie sierżanta (Mateusza – red.) Sitka (to żołnierz, który zmarł po ataku nożem na granicy – red.), więc też pewnie gdzieś dopiero po południu będzie w Sejmie. Może będzie okazja o tym pogadać – stwierdził Hołownia.

"Ta kwestia nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej"

Dodał, że "tu pewnie też trzeba pogadać z aktualnym kierownictwem klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego". – My uznajemy, że to jest jedna z tych kwestii, które nie są przedmiotem też umowy koalicyjnej, więc każdy z nas zachowuje autonomię i moje stanowisko jest w tej sprawie jasne – podkreślił.

Dopytywany, czy rozmawiał na ten temat z minister Kotulą, Hołownia zaprzeczył. – Nie było takich rozmów, nikt się do mnie o taką rozmowę nie zwracał. Nie jestem pewien, ale z tego, co pamiętam, wiem i się orientuję, nie było też takiej prośby chyba wyrażonej w stosunku do naszego klubu ze strony pani minister Kotuli – powiedział.

