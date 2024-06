Wipler wykluczył Brauna z prawyborów? "Nie zgodzimy się"

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler w rozmowie z Polską Agencją Prasową zadeklarował, że nie zamierza wystartować w prawyborach Konfederacji, które wyłonią kandydata tej formacji na prezydenta. Co ciekawe, poinformował też, że nie wystartuje w nich Grzegorz Braun. – Mamy dwóch kandydatów, Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka – oświadczył.

Wipler wyraził przekonanie, że Nowa Nadzieja, nie zgodzi się na to, "żeby w jakimkolwiek wariancie był inny wspólny koalicyjny kandydat na prezydenta, niż Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak".

Bosak i Mentzen powalczą w prawyborach Konfederacji. Boją się Brauna?

Swój start w prawyborach przed zaplanowanymi na rok 2025 wyborami prezydenckimi potwierdził w poniedziałek na antenie Polskiego Radia 24 sam Bosak. On również poinformował, że taką samą decyzję podjął Mentzen. W audycji padło też pytanie, czy Bosak nie obawia się, że to nie on ani Mentzen wygrają prawybory, ale Grzegorz Braun, który uzyskał mandat europosła z Krakowa, pokonując lidera tej listy Konrada Berkowicza.

– O wyniku zdecydują wyborcy, a nie strach. Samo założenie prawyborów polega na tym, że ma je wygrać najlepszy. Wyborcy mają zdecydować. Strach nie dyktuje naszego działania – odparł wicemarszałek Sejmu.

Wątek lidera Konfederacji Korony pojawił się też we wtorek w Radiu ZET. Bosak pytany tam, czy Braun byłby świetnym prezydentem, odpowiedział: "Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi".

