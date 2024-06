USA i Polska będą walczyć z rosyjską dezinformacją. W tle spore kontrowersje

Global Engagement Center to organizacja zwalczająca dezinformację prowadzoną przez państwa, które Waszyngton uważa za wrogie. Pod jej egidą w Warszawie rozpocznie działalność Ukraińska Grupa Łączności, która będzie "wspierać Ukrainę w walce z agresją Rosji w przestrzeni informacyjnej".

W oświadczeniu Departamentu Stanu zamieszczonym na stronie ambasady USA w Polsce podkreślono, że UCG będzie organizować współpracę sojuszników w celu "koordynowania przekazu, opracowywania dokładnych raportów na temat rosyjskiej inwazji na pełną skalę, wzmacniania ukraińskiego głosu i ujawniania manipulacji Kremla".

W skład grupy weszły: Ukraina, Kanada, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska i Słowenia.

Amerykanie przypomnieli, że Kreml "wykorzystuje kłamstwa i manipulacje, aby rozpowszechniać fałszywe uzasadnienia do swojej inwazji, zaciemniać swoje cele wojenne i próbować złamać ogólnoświatową solidarność z narodem ukraińskim”.

Kontrowersje wokół organizacji

Jak podaje portal pch24.pl, Global Engagement Center mierzy się obecnie z zarzutami o stosowanie cenzury oraz nierówne traktowanie prawicowych mediów.

W grudniu ubiegłego roku organizacja została pozwana za cenzurowanie dwóch prawicowych mediów, "Daily Wire" i "The Federalist". W pozwie zarzucono, że Departamentu Stanu finansował, wspierał rozwój i zachęcał do używania zakazanych narzędzi, które miały na celu zdyskredytowanie i odebranie przychodów z reklam amerykańskim podmiotom medialnym, w tym "Daily Wire", "The Federalist", "New York Post", "Reason Magazine", "Real Clear Politics" i innym. GEC uznało, że istnieje duże ryzyko szerzenia przez te ośrodki dezinformacji.

Ponadto oskarżyciel zarzucił GEC, że ta ukryła informację o przekazaniu 3 milionów dolarów dotacji dla Disinfo Cloud i Park Advisors, które bezpośrednio zarządzały kilkoma inicjatywami GEC.

