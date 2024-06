Totalna kompromitacja poseł KO. Olejnik aż ukryła twarz w dłoniach

Gośćmi wtorkowego wydania "Kropki nad i" byli Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z poruszonych przez Monikę Olejnik tematów była rezygnacja ambasadora Polski w USA Marka Magierowskiego. Prowadząca próbowała dowiedzieć się, jakie jest stanowisko klubu KO w tej sprawie. Ostatecznie się to nie udało.

Kompromitacja poseł

Na pytanie o to, czy to dobrze, że Magierowski przestanie być ambasadorem, Wcisło odpowiedziała, że to "skandaliczna informacja". Zaskoczona Olejnik dopytała, czy skandalem jest to, że ambasador złożył dymisję. Wtedy poseł KO, zupełnie nieoczekiwanie, stwierdziła, że to "skandaliczne zachowanie prezydenta".

– Ale, że co? – zapytała wyraźnie zaskoczona Olejnik. – No, że tak głęboko ingeruje – odparła Wcisło. Prowadząca ponownie zapytała, czy to dobrze, że Magierowski odchodzi, na co Wcisło stwierdziła, że nie i że powinien dalej pełnić swoją funkcję. Olejnik zwróciła uwagę, że rząd Donalda Tuska chce odwołać Magierowskiego. Wtedy do rozmowy włączył się poseł Buda i zapytał Wcisło, czy zna Magierowskiego.

twitter

– Znam i znam historię jego rodziny. Natomiast uważam, że te kwestie powinny być... – zaczęła poseł, której szybko przerwała Olejnik pytając: "ale jakiej rodziny?". – No, tych korzeni... – odpowiedziała, pierwszy raz w trakcie programu, zmieszana Wcisło.

Zarówno prowadząca, jak i poseł opozycji zwrócili uwagę, że polityk KO musiała pomylić Marka Magierowskiego z kimś innym. Buda ponownie zapytał, czy Wcisło zna Magierowskiego, na co poseł odpowiedziała, że zna. Polityk PiS stwierdził jednak, że Wcisło pomyliła ambasadora z kimś innym i że "opowiada głupoty". Wcisło odpowiedziała Budzie, na co wyraźnie rozbawiona Olejnik zareagowała ukryciem twarzy w dłoniach.

Czytaj też:

"Taka jest ta partia, okrutna". Kpiny z prezydenta w PiS?Czytaj też:

Mija pół roku od zaprzysiężenia rządu. Polacy wystawili Tuskowi ocenę