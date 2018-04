Polska ręka na Putina

Prezydent Andrzej Duda podczas swego dobiegającego już półmetka urzędowania nie mówił jak dotąd głupstw. Za to jak już zaczął, to na całego. Nazajutrz po tym, jak premier Morawiecki przypomniał, że w roku 1968 nie było niepodległej Polski – pan prezydent zdezawuował go i powracając do jedwabieńskiej narracji Aleksandra Kwaśniewskiego, ogłosił, że „Polska przeprasza” Żydów, których wypędziła na fali czystek po Marcu 1968.