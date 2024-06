Ile będzie kosztowała budowa elektrowni jądrowej? Podano wyliczenia

Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu skonsolidowanym i projektami ustaw dotyczących finansowania i etapowania w procesie uzyskiwania pozwoleń.

"Szacujemy, że koszty budowy elektrowni to będzie około 115 mld zł (koszty techniczne czyli technologia i prace budowlane plus około 35 mld zł koszty działalności spółki, koszty inwestycji towarzyszących i niezbędna rezerwa" – powiedział Bando, odpowiadając na pytania w Sejmie.

Podkreślił, że kluczowe jest zakończenie inwestycji towarzyszących, budowa dróg i linii kolejowych do 2028 roku. Ich koszt szacowany jest na ok. 5 mld zł.

Pełnomocnik rządu przypomniał, że inwestycja będzie finansowana kapitałem własnym i dłużnym.

"W programie rządowym przyjęto założenie, że inwestycja będzie finansowana według struktury: 30% kapitału własnego i 70% kapitału dłużnego, przy czym jednocześnie określono górną granicę kapitału własnego do poziomu 60 mld zł" – podkreślił Bando.

Wskazał, że 70 proc. długu ma być zaciągane w ramach rynku międzynarodowego i krajowego

Podkreślił, że – zgodnie z deklaracją strony amerykańskiej – jednym z głównych donatorów będzie EXIM Bank, który jest instytucją rządową, który finansuje inwestycje amerykańskie za granicę.

W ramach "Programu polskiej energetyki jądrowej" pierwszą elektrownię z trzema reaktorami w amerykańskiej technologii AP1000 zbuduje konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Dokładne szacunki mają być znane w roku przyszłym.

Prezydent Duda: Będę o to walczył!

Niedawno prezydent Duda zapewnił o swoim poparciu dla projektu elektrowni atomowej.

– Potrzebujemy więcej nowoczesnej energetyki, która będzie w jak największym stopniu oszczędzała zasoby naturalne, zwłaszcza te wyczerpywalne. Tu potrzebna jest elektrownia atomowa, by była energia, by było bezpiecznie i by była praca. (...) Nie dajmy się omamić wrzaskom zwariowanych środowisk zza zachodniej granicy, które chcą zrezygnować z atomu. To jest bzdura. Bez atomu nie zrealizujemy transformacji energetycznej – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że nie wolno pozwolić, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane. – Trzeba o to walczyć i na poziomie europejskim, i krajowym, bo one są w tej chwili zagrożone – mówił.

