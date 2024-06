Zaskakujący sojusz. PiS i Lewica uderzają w Trzecią Drogę

Podczas sejmowej debaty nad projektem wnioski o odrzucenie w imieniu swoich klubów zgłosili Jan Mosiński (PiS) oraz Arkadiusz Sikora (Lewica).

Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac.

Czego chce Trzecia Droga

Projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel, w których handel jest dozwolony przez umożliwienie działalności w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, a nie jak dotychczas – jedynie w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Zasady handlu w święta, dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy pozostaną bez zmian.

Proponowane zmiany Kodeksu pracy gwarantują pracownikowi dzień wolny od pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia obliczonego jak za pracę godzinach nadliczbowych.

Dla poszanowania prawa pracowników do odpoczynku i nieograniczania czasu poświęconego na sprawy własne i rodziny projektodawcy proponują zapewnienie pracownikowi jednocześnie:

– za pracę w niedzielę 200% wynagrodzenia,

– innego dnia wolnego od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, z tym że jeżeli wykorzystanie przez pracownika dnia wolnego w tym czasie, nie jest możliwe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego,

– wolnych od pracy co najmniej z dwóch niedzieli w miesiącu kalendarzowym.

Padły zarzuty o lobbing korporacji

Zmianom w prawie zdecydowanie sprzeciwia się Lewica, która mówi wręcz o lobbingu korporacji.

– Stoimy zawsze po stronie pracowników i ich praw. Prawa pracownicze w tej sytuacji mogą być naruszane i ten wywalczony kawałek większych praw, prawa do odpoczynku, prawa do życia rodzinnego, który przez ostatnie lata funkcjonował i do którego już sam handel się dostosował, jeżeli chodzi o logistykę, o organizację pracy, również Polki i Polacy przyjęli po latach z akceptacją ten pomysł i uważamy, że koncepcja pana posła Ryszarda Petru jest motywowana lobbingiem właścicieli galerii handlowych, to tak naprawdę tylko im zależy na tym, żeby ten handel w niedziele przywrócić– powiedziała Anna Maria Żukowska na konferencji prasowej.

