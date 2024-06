Dramat w górach: Piorun uderzył w grupę turystów. Są ranni

O niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło w czwartek w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku informuje Interia, która powołuje się na Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe [GOPR].

– W pobliżu grupy 24 osób uderzył piorun na przełęczy Łącznik w Górach Izerskich – powiedział w rozmowie z portalem szef karkonoskiej grupy GOPR Adam Tkocz.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że wszyscy turyści zostali ewakuowani do Świeradowa Zdroju. Troje z nich zostało przetransportowanych do szpitala. Według Interii, mają być one "lekko" ranne.

– To były różne, niezwiązane ze sobą osoby, ale wśród nich były dzieci – dodał Adam Tkocz.

Na miejsce zdarzenia udała się już policja. Mundurowi mają zabezpieczyć je w taki sposób, aby nie dostały się tam osoby postronne.

