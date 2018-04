Dera: Wytrącono oręż opozycji

Odnosząc się do projektów nowelizacji ustaw związanych z reformą sądownictwa, Andrzej Dera stwierdził, że obecne działania władz, to "wytrącenie oręża opozycji". – To, co w tej chwili się dzieje, jest realizacją kompromisu, do którego dojdzie w najbliższym czasie. Zmiany w sprawie sądów, które są w tej chwili przygotowane, może poza jedną kwestią, która będzie jeszcze wymagała pracy w komisji, idą w dobrą stronę, w stronę oczekiwań i prezydenta i Komisji Europejskiej – tłumaczyć polityk w programie "Kawa na ławę".

Kolejny projekty w Sejmie

Nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i o SN zapowiedział w czwartek Marek Ast z PiS. Na stronie internetowej Sejmu projekty ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów pojawiły się w piątek.

Jak tłumaczył poseł Ast, w myśl proponowanych przepisów minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu i Krajowej Rady Sądownictwa, a wiek emerytalny sędziów – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – wyniesie 65 lat. Z kolei nowelizacja przepisów ustaw o organizacji TK i statusie jego sędziów zakłada publikację trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, ale z zastrzeżeniem, że TK wydał je z naruszeniem prawa.

"Publikacja tych rozstrzygnięć jest zatem prawnie obojętna – i choć może budzić wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z prawem i wyraźnych naruszeń procedury, jakich dopuszczono się przy ich wydawaniu, uzasadnione wydaje się ich ogłoszenie, z zaznaczeniem szczególnych okoliczności jakie się z nimi wiążą" – napisano w projekcie.

Zdaniem wnioskodawców, "uzasadnieniem takiego rozwiązania jest dążenie do stabilizacji systemu prawnego i zakończenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który – niezależnie od nieuzasadnionych i niesprawiedliwych zarzutów kierowanych przez jego krytyków – negatywnie wpływa na społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości i kontroli konstytucyjności polskiego prawa".

Autorzy projektu uważają, że nowelizacja przyczyni się do zakończenia sporu o Trybunał i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską.

