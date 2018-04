Ewangelista Starego Testamentu

Spór o historyczność Starego Testamentu wciąż trwa. Nie brak (choć trzeba przyznać, że jest ich coraz mniej) biblistów, których w ogóle – szczególnie jeśli chodzi o Stary Testament – ona nie interesuje. Archeologia biblijna jednak coraz częściej potwierdza to, w co chrześcijanie (i żydzi) wierzyli od dawna. Teraz, zaledwie kilka tygodni temu, potwierdziła ona – wszystko na to wskazuje – istnienie proroka Izajasza.