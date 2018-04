Cejrowski: Polacy żyją w iluzji, że mamy wolną Polskę

"Polacy na razie żyją w iluzji, że mamy wolność i wolną Polskę. A moim zdaniem, o wolność trzeba zawalczyć i ją odzyskać. Wtedy dopiero mielibyśmy szansę wybudować wolne państwo dla wolnych obywateli i PODMIOTÓW, suwerenów, a nie przedmiotów, którymi jesteśmy teraz" – twierdzi słynny podróżnik.

Zdaniem Cejrowskiego Polacy nie powinni reformować tworu zbudowanego przez "sowieckiego okupanta", tylko zbudować państwo od nowa. "Barak trzeba rozwalić i zbudować całkiem nowy... pałac, całkiem nową Polskę, na fundamencie wolności, czyli na fundamencie Bożym" – przekonuje.

Wolność religijna w USA

Cejrowski stwierdził, że w USA panuje o wiele więcej wolności niż w dzisiejszej Europie. Jako przykład różnic wskazał na prawo do posiadania broni. "Mogę do obrony przed bandytami wybrać telefon na policję, ale mogę też wybrać karabin zamiast telefonu. Moje życie – mój wybór. Tak to jest u mnie w Arizonie" – przekonywał.

Cejrowski przekonuje, że w USA panuje o wiele większa wolność religijna.W Europie jego zdaniem religia została zepchnięta do sfery prywatnej. "Wierzyć wolno i głosić wolno, ale w domu, dyskretnie, po cichu w kruchcie – już nie „w pracy, szkole”, tylko raczej „w rodzin kole”. Stewardesom zabrania się nosić medaliki, aby nie obrażać muzułmanów" – zapewniał. Cejrowski uważa, że dogmat o świeckości państwa to w istocie "bzdury i zniewolenie".

Czytaj także:

Cejrowski: PiS i PO są razem. Bliżej mi do kiboli niż do PiS-uCzytaj także:

Katecheta wychowawcą w szkole? Razem krytykuje pomysł MEN. "Dosyć"