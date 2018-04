Emilewicz: Dyskusji na tak fundamentalne kwestie jak życie ludzie, nie powinno się prowadzić na ulicy

Minister Emilewicz w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim komentowała m.in. kwestie protestów, które w piątek przeszły ulicami Warszawy i innych polskich miast.

– To, że w Polsce jedni demonstrowali w białych marszach, a inni szli w Czarnych protestach, jest najlepszym dowodem na to, że mamy w Polsce wolność i demokrację – tłumaczyła minister. Jak dodała Emilewicz, obydwie propozycje dotyczące prawa aborcyjnego, o które trwa teraz spór, to projekty środowisk społecznych i ludzie „mają do tego prawo”.

– Powiem tak: jestem kobietą i myślę, że w pełni solidaryzuje się i staram się zrozumieć wszystkie kobiety, zarówno te ubrane na czarno w piątek, jak i te na biało. Dylemat kobiety i dramat kobiety, która wie o tym, martwi się od pierwszego dnia, kiedy jest świadoma że jest w ciąży, o to, czy dziecko jest zdrowe, jest nie do wyobrażenia przez mężczyznę. Wiem czym jest radość narodzin, przeżywałam to trzykrotnie i wiem, jaka to ogromna odpowiedzialność i ogromne emocje – tłumaczyła minister.

Emilewicz podkreśliła jednocześnie, że jej zdaniem obowiązkiem państwa demokratycznego jest zapewnienie ochrony każdemu choremu oraz ochrona życia. – Jestem konserwatystką (…) Moje zdanie w tej sprawie jest jasne. Prof. Zoll w 2011 roku powiedział, że na szczęście dyskusję o tym, kiedy zaczyna się życie ludzkie, mamy już za sobą, mówiąc, że to życie zaczyna się w momencie poczęcia. Polskie prawo chroni życie i wskazuje na to, że nienarodzony ma prawo do dziedziczenia. To naprawdę poważna dyskusja i chętnie siądę do takiej dyskusji, długiej, poważnej z tymi, którzy wyszli na Czarny protest – dodała.