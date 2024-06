HUAWEI MATEPAD 11.5 S PAPERMATTE EDITION

Testowane urządzenie to w świecie Androida jeden z najlepszych tabletów do czytania, robienia odręcznych notatek, a także – co ucieszy cyfrowych artystów – tworzenia rysunków. Najważniejszą zaletą nowego modelu MatePada jest 11,5-calowy matowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli (2.8K), który całkiem sprawnie imituje tradycyjny papier.