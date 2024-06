"Zjednoczeni dla życia, rodziny, Ojczyzny”. Jutro marsze dla życia przejdą przez całą Polskę

Marsze w obronie tych wartości ruszyły z początkiem kwietnia, począwszy od Marszu w Obronie Dzieci i Narodowego Marszu Życia w Warszawie oraz Marszu dla Życia w Szczecinie, które odbyły się w związku z głosowaniami nad projektami aborcyjnymi. Następnie rozprzestrzeniły się na całą Polskę: przeszły już m.in. przez Łódź, Częstochowę, Bydgoszcz i Koszalin, ale także i przez mniejsze miasta jak np. Brodnicę, Żary czy Rabkę Zdrój.

Marsze za życiem

Tak jak w poprzednich latach, Marsze zachowują swój afirmacyjny charakter rodzinnego święta, ale w tym roku są też zdecydowanym głosem sprzeciwu wobec prób wprowadzenia prawa do zabijania nienarodzonych dzieci, demoralizacji młodzieży, dekonstrukcji oświaty, dechrystianizacji Polski i ataków na tożsamość małżeństwa.

– Widzimy bardzo duże "poruszenie marszowe” – mówi Marcin Perłowski, dyrektor Centrum Życia i Rodziny, które koordynuje i wspomaga lokalnych organizatorów Marszów. – Zgłaszały się do nas miasta, w których jeszcze Marszów nie było albo takie, w których Marsze nie odbywały się od kilku lat. To znak, że społeczeństwo nie zgadza się na polityczne posunięcia zagrażające życiu nienarodzonych i tożsamości rodziny – dodaje.

W ubiegłą niedzielę 9 czerwca Marsze dla Życia i Rodziny przeszły przez Busko-Zdrój, Lubawę, Łowicz, Stary Licheń, Tarnobrzeg, Włocławek, Wołomin i Żywiec. Z kolei 16 czerwca zostaną zorganizowane w Warszawie, Krakowie i kilkunastu innych miastach.

Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny w sposób szczególny zachęcają do przyjazdu na Marsz do Warszawy. Rozpocznie się on Mszą świętą w intencji ochrony życia, małżeństwa i rodziny o godz. 11:30 w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Po jej zakończeniu (ok. 12:45) uczestnicy wyruszą w kierunku Sejmu RP, przejdą przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, by zakończyć Marsz wiecem przy Belwederze.

Podobnie, jak podczas pikiety przed Sejmem 11 kwietnia, uczestnikom stołecznego Marszu towarzyszyć będzie dzwon "Głos Nienarodzonych”, mający na celu budzenie sumień polityków i tej części społeczeństwa, której do tej pory obojętny był los dzieci nienarodzonych. W trakcie przemarszu będzie prowadzona kwesta na rzecz Domu Samotnej Matki w Chyliczkach k. Konstancina.

Nad organizacją wydarzenia w stolicy czuwają Centrum Życia i Rodziny wraz z Instytutem Ordo Iuris, ale w jego przygotowanie aktywnie włączyło się wiele organizacji. Ponadto wszystkie Marsze dla Życia i Rodziny zostały objęte patronatem Konferencji Episkopatu Polski – zaznaczają organizatorzy.

Marsz dla Życia i Rodziny to wydarzenie wielu stowarzyszeń, ruchów, fundacji i wspólnot: tak warszawskich, jak i ogólnopolskich. Dlatego zapraszamy do uczestnictwa w nim wszystkich, którym leży na sercu to, co dzieje się dziś w Polsce – mówi Marcin Perłowski.

Pełną listę miejscowości, w których odbyły i odbędą się Marsze, można znaleźć na www.marsz.org i w mediach społecznościowych Centrum Życia i Rodziny.

