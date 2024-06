Ziemkiewicz: Zwieńczenie akcji pożytecznych idiotów Putina

– Najnowszy, 25. numer tygodnika "Do Rzeczy", na okładce Adam Bodnar. Skoro taka jest okłada, to w tym numerze będzie o bezprawiu. Bezprawiu rządów Tuska i granicy, do której ono doszło, granicy wschodniej. Myślę o "sławetnym" zespole prokuratorskim, który powołał Adam Bodnar na przełomie marca i kwietnia do ścigania rzekomych nadużyć polskich żołnierzy. To zwieńczenie wieloletniej akcji propagandowej, prowadzonej przez obóz lewicowoliberalny, pożytecznych idiotów i agentów Putina. Wszystko po to, żeby w końcu dorwawszy się do władzy, ująć się przemocą za tzw. uchodźcami – wskazuje publicysta Rafał Ziemkiewicz, zapowiadając nowe wydanie tygodnika.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Stare przysłowie mówi, że nowa kampania wyborcza zaczyna się następnego dnia po poprzednich wyborach. W tym sensie polska polityka zaczyna już się toczyć według kalendarza w rywalizacji prezydenckiej – pisze Piotr Semka w tekście "Oddech po trójbiegu. Teraz prezydentura".

– Ile wiemy o sobie? Ile wie o nas państwo? Hiszpański "Do granic" to jeden z najlepszych filmów, które można w tym roku zobaczyć w polskich kinach – stwierdza Piotr Gociek w artykule "W zawieszeniu".

– Można jakiemuś politykowi w pewnych kwestiach przyznać rację, a zarazem dostrzegać w nim śmiertelne niebezpieczeństwo dla swojego kraju. Internacjonalistyczna mentalność Orlińskiego chyba takiej możliwości nie ogarnia – rozważa Filip Memches w tekście "Chłostanie Putinem".

– Książka Denikina to kronika, a także próba udzielenia odpowiedzi na dramatyczne i do dziś aktualne pytania: Czy cywilizacja stoi ponad narodowością i czy powinniśmy odłożyć na bok dawne konflikty i krzywdy, by bronić tego wyższego dobra, bez którego wszyscy będziemy wydani na pastwę barbarzyństwa? – zauważa Filip Obara w tekście "Z drugiej strony piekła".