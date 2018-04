Komenda otrzymał bony towarowo-żywnościowe

Pomoc o charakterze doraźnym

Jednak zanim otrzyma odszkodowanie, musi zadowolić się pomniejszym zadośćuczynieniem.

– 22 marca 2018 roku Tomaszowi K. została udzielona decyzją zawodowego kuratora sądowego pomoc postpenitencjarna w formie bonów towarowo-żywnościowych – poinformowała cytowana przez portal wp.pl Joanna Podwin z biura rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Jednocześnie zaznacza, że pomoc ta ma charakter doraźny.

– Ewentualne kolejne decyzje kuratora zawodowego, co do pomocy postpenitencjarnej, będą podejmowane sukcesywnie i we współpracy z dozorowanym. Na obecnym etapie postępowania karno-wykonawczego współpraca dozorowanego z kuratorem sądowym jest nienaganna – zaznaczyła Joanna Podwin.

Ile dostanie Komenda?

Od strony prawnej, wsparcie Tomaszowi Komendzie ma zapewnić Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości. – To nie są jednak Stany Zjednoczone, żeby zakładać milion złotych odszkodowania za każdy rok w więzieniu. Z pewnością w grę wchodzi tu kwota wielomilionowa – ocenił Ćwiąkalski.

