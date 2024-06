Pierwsza taka sytuacja: Gigantyczna kara za odmowę aborcji

O karze nałożonej na placówkę medyczną w Pabianicach poinformowała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Izabela Leszczyna.

Pabianickie Centrum Medyczne ukarane za odmowę aborcji

Minister zdrowia przekazała, że w związku z nowym rozporządzeniem o ogólnych warunkach odmów, departament kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia [NFZ] prowadzi obecnie postępowania kontrolne dotyczące odmów aborcji.

– 13 czerwca zakończono postępowanie kontrolne w Pabianickim Centrum Medycznym, w wyniku którego na tego świadczeniodawcę nałożono karę w wysokości 550 tysięcy złotych – powiedziała Leszczyna.

Szefowa resortu zdrowia poinformowała ponadto, że w fazie końcowej jest są także kontrole dotyczące dwóch kolejnych podmiotów. – Obawiam się, że tam też nałożenie kary będzie zasadne – przyznała.

Kary finansowe i rozwiązanie umowy. Co zakłada rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia?

Prowadzone postępowania kontrolne do efekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które weszło w życie pod koniec maja. Dotyczy ono wykonywania przez szpitale aborcji i nakazuje im zorganizowanie pracy w taki sposób, by "przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety". Chodzi o przypadki, gdy przerwanie ciąży jest dopuszczalne przepisami prawa, a świadczeniodawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń w tym zakresie.

Dokument wprowadził karę umowną, w wysokości do 2 proc. kwoty zobowiązania wynikającego z umowy, za każde stwierdzone naruszenie wprowadzanego tego zobowiązania. Na jego mocy możliwe jest również rozwiązanie umowy w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez szpital nałożonego obowiązku.

Czytaj też:

Poseł PO ujawniła nagranie księdza. W sieci zawrzało, fala komentarzyCzytaj też:

Szokujące zachowanie dziennikarza w Sejmie. Godek: Trans-obrzydliwość przyszła już do PolskiCzytaj też:

Kotula: Dla LGBT zawiążę pakt z diabłem