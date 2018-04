Wielki powrót Nelii Rokity? "Drzwi dla niej są u nas otwarte"

W ostatnim wywiadzie dla "Super Expressu" była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Nelli Rokita mówiła, że w najbliższych wyborach parlamentarnych najpewniej odda swój głos na Kukiz'15. Wskazywała, że bardzo podobaj jej się sposób, w jaki Paweł Kukiz prowadzi politykę. Jak przyznała, jego również lubi.

Do tych pochwał odniósł się w również w rozmowie z tabloidem wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Polityk Kukiz'15 powiedział, że jest to bardzo miłe, że były doradca śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kobiet docenia działalność Kukiz'15. – Ma trafne obserwacje o podobieństwie Kukiz'15 do Ruchu Pięciu Gwiazd, który wygrał właśnie wybory we Włoszech – tłumaczył. Jak dodał, Kukiz'15 jest ruchem obywatelskim, otwartym więc zaprasza Nelli Rokitę do współpracy. Czy żona byłego polityka Platformy Obywatelskiej skorzysta? Nie wiadomo.