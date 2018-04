Śpiewak o Gronkiewicz-Waltz: Zachowuje się jak szatniarz w „Misiu” Barei

Hanna Gronkiewicz-Waltz została po raz kolejny wezwana na posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej. Po raz kolejny też odmówiła stawiennictwa. W piśmie skierowanym do Komisji wskazywała na zbyt ogólny charakter rozprawy. Do postępowania prezydent Warszawy odniósł się na antenie telewizji wPolsce odniósł się Jan Śpiewak.

Czytaj także:

Andruszkiewicz: Przygotować wniosek o zakaz opuszczania kraju dla Gronkiewicz-Waltz

W jego ocenie wskazane przez Gronkiewicz-Waltz powody, to kolejne wymówki. – Jeśli nie chce tłumaczyć się przed Komisją, to niech się tłumaczy przed polskim sądem – podkreślił, wyrażając nadzieję że prezydent Warszawy usłyszy w końcu zarzuty prokuratorskie za zaniedbanie obowiązków i narażenie miasta na straty.

Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa podkreślał, że Gronkiewicz-Waltz staje po stronie mafii reprywatyzacyjnej, utrudnia dostęp do informacji publicznej, zaskarża decyzje komisji do sądów. – To nie jest tylko to, że ona nie przychodzi na komisję. Wokół tego jest mnóstwo innych działań. Czasami zastanawiam się, czy to nie jest jakaś forma zacierania śladów – mówi.