Aktor i niedoszły poseł skazany za gwałt na 16-latce

Aktor, prezenter telewizyjny, fotograf oraz niedoszły polityk Bartłomiej M. może wkrótce trafić do więzienia. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go bowiem na 5 lat pozbawienia wolności za gwałt na 16-latce. To jednak nie koniec jego problemów.

Wyrok ws. Bartłomieja M., o którym informuje Radio ZET, zapadł we wtorek 18 czerwca. Bartłomiej M. usłyszał wyrok za gwałt Jak wynika z ustaleń rozgłośni, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał apelację pełnomocnika poszkodowanej dziewczyny i skazał go na karę 5 lat pozbawienia wolności. Sąd nie dał wiary jego tłumaczeniom, że 16-latka współżyła z nim za zgodą, a nawet wręcz ze swojej inicjatywy. Przypomnijmy, że sąd pierwszej instancji w 2020 roku uznał Bartłomieja M. za winnego i wymierzył mu karę 2 lat i 11 miesięcy więzienia. Wobec mężczyzny orzeczono również zakaz zbliżania się do poszkodowanej przez 10 lat oraz zasądzono 10 tys. zł nawiązki dla ofiary. Dwa lata później Bartłomiej M. został decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie uniewinniony. "W kwietniu Sąd Najwyższy dopatrzył się w sprawie 'rażących naruszeń' i pominięcia części dowodów, uznał kasację, a następnie nakazał powtórzenie procesu. We wniosku pełnomocnik pokrzywdzonej domagał się podwyższenia wymiaru kary" – podaje Radio ZET. To jednak nie jedyny problem Bartłomieja M. Aktor i prezenter został bowiem jeszcze oskarżony w innej sprawie o kilkanaście przestępstw przeciwko wolności seksualnej, w tym między innymi o gwałt na małoletniej i posiadanie pornografii dziecięcej. Kim jest Bartłomiej M? Zatrzymany mężczyzna to aktor, prezenter telewizyjny oraz niedoszły polityk. Bartłomiej M. wziął udział w telewizyjnych show – Bar” oaz „Wesołowska i mediatorzy”. Wystąpił także w kilku filmach m.in. „Jak zostałem gangsterem” i „Kobiety mafii”. Szerszej publiczności może być znany z epizodycznych ról w serialach „Barwy szczęścia”, „Samo życie” oraz „Ojciec Mateusz". Ostatnio pracował jako prezenter stacji Poland IN. Mężczyzna bezskutecznie próbował również dostać się do Sejmu. Bartłomiej M. dwukrotnie startował w wyborach parlamentarnych z list Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej był związany z Platformą Obywatelską. Czytaj też:

Tragiczny finał poszukiwań 39-letniej Natalii. Zatrzymano jej mężaCzytaj też:

Zatrzymanie polskich żołnierzy. Ważna decyzja prokuraturyCzytaj też:

Policja chce śledztwa ws. Kaczyńskiego. "W kierunku nadużycia władzy"