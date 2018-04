"To był błąd". Kusznierewicz o poparciu udzielonym PO

Nawet 20 milionów złotych może kosztować projekt Polskiej Fundacji Narodowej "Polska100", którym jest rejs dookoła świata z udziałem medalisty olimpijskiego Mateusza Kusznierewicza. Rejs ma stanowić promocję Polski, a także upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Do projektu, jak i do ostrej krytyki z którą się spotkał odniósł się na antenie Radia ZET Kusznierewicz.

Gość Konrada Piaseckiego określił rejs jako "wspaniały projekt". Pytany o krytykę stwierdził, że "w takich czasach kontrowersyjnych żyjemy, że nawet jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to i tak spotka się z falą krytyki i hejtu". – My analizujemy, że po tych dwóch dniach, które były teraz bardzo medialne dla projektu, analizujemy, że 30 proc. było pozytywnych, 40 proc. neutralnych i 30 proc. negatywnych wszystkich komentarzy, ale przede wszystkim artykułów, które się pojawiały – tłumaczył.

Na uwagę dziennikarza, że zaangażowaniem w projekt wmieszał się w politykę i naraził się na krytykę obu stron, oświadczył: "Nie zwracam uwagi na politykę. "Polska100" to nie jest projekt polityczny tylko sportowy. Ja nazywam się Mateusz Kusznierewicz, jestem sportowcem, żeglarzem, profesjonalistą i na tym się skupiam". Sportowiec przyznał że choć odnajduje się w zamieszaniu związanym z projektem, to jest zaskoczony emocjami jakie wzbudza. – Nie jestem do tego przyzwyczajony – dodał.

Kusznierewicz zapytany został również o poparcie, jakiego kilka lat temu udzielił Platformie Obywatelskiej. – Dawne czasy. I powiem szczerze, to był chyba wyjątek w jakiejś mojej karierze sportowej – powiedział, dodając że błędem było iż publicznie wypowiedział się o swoich prywatnych preferencjach. Pytany, czy dziś poparłby PiS, sportowiec podkreślił, że nie zamierza już nikogo publicznie popierać.

