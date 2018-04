"Uważam, że nie ma nic gorszego niż brak memów". Petru o swoim wejściu do popkultury

Prowadzący audycję Robert Mazurek powiedział, że chciałby porozmawiać ze swoim gościem o tym, jak wszedł do popkultury. – To jest fajne chyba? – zapytał dziennikarz. Ryszard Petru przyznał, że nie jest to jego celem, jednak jeżeli tak się dzieje to jest to "coś przy okazji".

– Z Panem nie tyle się nie zgadzają, krytykują Pana... z Pana się śmieją – kontynuował Mazurek. – Hmm... rozumiem – odparł zamyślony polityk. Pytany, czy ogłada memy, których jest bohaterem, Petru odparł: "Lubię swoje memy. Im więcej memów tym lepiej". – Bo uważam, że nie ma nic gorszego niż brak memów – dodał.

Galeria:

Najlepsze Memy 2017

Skoro więc nie ma nic, gorszego niż brak memów, to my przypominamy najlepsze memy 2017 roku, wiele z nich z byłym szefem Nowoczesnej w roli głównej: