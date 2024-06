Spotkanie ministrów obrony. Wśród priorytetów realizacja wcześniej zawartych umów

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister obrony Shin Won-sik rozmawiali w czwartek w Warszawie o wspólnych projektach Polski i Korei Południowej w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podpisane zostało porozumienie w sprawie obsługi i serwisu najnowocześniejszych samolotów FA-50. Pierwsze egzemplarze maszyn trafiły do Polski latem 2023 roku. W piątek obaj politycy będą uczestniczyć w "Poland-South Korea Strategic Dialogue".

Minister: Priorytet to usprawnić możliwości produkcyjne PGZ

Podczas konferencji minister Kosiniak-Kamysz przedstawił zasadnicze informacje na temat zawartego porozumienia i dalszego kierunku współpracy. Podkreślił, że głównymi tematami były: realizacja już zawartych umów, transfer technologii i polonizacja czołgów K2.

– To był kluczowy nasz wniosek, żeby usprawnić przekaz transferu technologii i możliwości produkcyjnych w Polsce, uzyskać te możliwości produkcyjne, współprodukcyjne, w Polsce przez Polską Grupę Zbrojeniową. Zmienia się struktura Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pod względem osobowym, jest nowym zarząd, w tym tygodniu mieliśmy kolejne spotkanie ministerstwa aktywów państwowych z PGZ-tem, przygotowujący PGZ-et do tego, żeby w kilku miejscach w Polsce np. w Poznaniu co deklarowałem, żeby ta produkcja czołgów K2 się mogła odbywać. Mamy pełne potwierdzenie po dzisiejszej wizycie woli współpracy w tym zakresie, jak najszybszego przekazania informacji o charakterze technicznym, żeby polskie zakłady zbrojeniowe mogły się rozwijać – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz zapowiada kolejną umowę na czołgi K2

– Otrzymaliśmy po naszych poprzednikach niestety sprawę bardzo zapóźnioną, szczególnie w PZG-ecie nie było to podniesione do zarządu grupy, tylko to było bardziej na poziomie firmy na poziomie regionalnym i to się okazało nieefektywne. Nie zrobili nic w tym zakresie, my musimy nadrabiać, nadganiać ten czas, to jest wielki wysiłek PGZ-tu, wszystkie siły NATO i środki są skierowane po to, żeby ta produkcja rozpoczęła się jak najszybciej. Mówimy o kolejnej umowie wykonawczej na 180 czołgów K2, którą chcemy podpisać w Kielcach podczas targów – powiedział szef resortu obrony.

Minister Kosiniak-Kamysz przekazał, że jednym z tematów rozmów z delegacją koreańską była także ochrona granicy i budowa infrastruktury przygranicznej.

