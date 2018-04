Czarnecki: Rosjanie to nie są idioci. Szpiegują nas

Wzmożona aktywność Rosji

– Mogę tylko przypomnieć wszystkim, którzy śmiali się z teorii nt. agentów rosyjskich: Cała ta sytuacja pokazuje, że toczy się wojna hybrydowa, szpiegowska – stwierdził Czarnecki, odnosząc się do ostatnich wydarzeń z udziałem rosyjskich agentów.

Najpierw w Wielkiej Brytanii otruto podwójnego szpiega Siergieja Skirpala oraz jego córkę. Z kolei w tym tygodniu, ABW poinformowała o zatrzymaniu Marka W., który zatrudniony w resorcie energii miał działać na rzecz Rosji. Przekazywał funkcjonariuszom rosyjskich służb specjalnych informacje dotyczące planowanych działań polskiego rządu wobec budowy gazociągu Nord Stream 2.

"Cel strategiczny przyrównam do Smoleńska"

Zapytany o sprawę Skripala, polityk odpowiedział: – Zrobiono to w taki sposób żeby nie można było Rosjanom nic udowodnić. Jeśli jednak wykryto, że użyto nowiczoka, każdy myśli jednakowo. Mieli w tym dwa cele: partykularny i strategiczny. Chodzi o to, by służby rosyjskie służby zmniejszyły możliwości przewerbowania ich agentów na stronę zachodu. Cel strategiczny porównam do Smoleńska. Rosjanom zależy, aby się ich bano. Kraje, które niegdyś były w sowieckiej strefie wpływów, dostały jasny przekaz: "Jeśli będziecie podskakiwać, pokażemy naszą siłę"