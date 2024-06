Mentzen: Nielegalni migranci w Polsce będą mieli wyższe zasiłki niż Polacy

"Pakt migracyjny to też dyrektywa azylowa, która zobowiązuje do wypłacania wmuszonym Polsce nielegalnym imigrantom zasiłków w wysokości zapewniającej poziom życia, jaki mają migranci we Francji czy Niemczech" – napisał Mentzen w czwartek na platformie X.

Według niego unijne przepisy spowodują, że "nielegalni imigranci będą mieli w Polsce zasiłki wyższe niż Polacy".



Pakt migracyjny. UE chce traktowania wszystkich jednakowo

Pakt migracyjny zakłada, że kraje członkowskie będą miały wybór między zgodą na relokację i przyjęcie migrantów a wpłatą do budżetu UE tzw. składki solidarnościowej (20 tys. euro za każdego nieprzyjętego cudzoziemca).

14 maja w Brukseli przedstawiciele państw Unii przyjęli kolejne dokumenty dotyczące reformy wspólnego systemu azylowego. Przeciwko głosowały tylko Polska i Węgry.

UE pracuje nad tym, by osoby ubiegające się o azyl były traktowane jednakowo w całej Europie.

Dyrektywa azylowa. Socjal dla migrantów w Polsce i Niemczech będzie taki sam?

Na bazie dyrektywy azylowej, uchwalonej w ramach paktu migracyjnego, nielegalni imigranci mają otrzymać prawo do świadczeń socjalnych na koszt podatników na terenie każdego państwa UE. Chodzi m.in. o przyznanie Afrykanom i Arabom prawa do darmowego kwaterunku o wysokim standardzie, świadczeń socjalnych, pełnego i bezpłatnego dostępu do opieki medycznej oraz dostępu do rynku pracy.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pytana poniedziałek w Polsat News, czy wejście w życie dyrektywy azylowej oznaczałoby, że świadczenia socjalne dla migrantów w Polsce i Niemczech będą identyczne, oświadczyła, że jej zdaniem "taka sytuacja jest trudna do wyobrażenia".

Według niej "polityka migracyjna musi opierać się także na integracji, także na zabezpieczeniu równego traktowania cudzoziemców, którzy do nas przyjeżdżają, ale równego traktowania, a nie uprzywilejowanego traktowania".

Dyrektywa azylowa obowiązuje od 11 czerwca, ale państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie swoje krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy do 12 czerwca 2026 r.

