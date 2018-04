Winnicki: Błędem rządu jest uzależnienie od USA

W środę w Warszawie podpisano umowę na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakiet średniego zasięgu systemu Wisła. Za system obrony powietrznej Patriot Polska zapłaci 4 mld 750 mln dolarów.

– Wszystko, co wzmacnia zdolność Wojska Polskiego do obrony naszych granic nas cieszy. Uważam, że to dobra informacje, ale jak to się mówi „diabeł tkwi w szczegółach”. Dlatego musimy te szczegóły, szczególnie finansowe, poznać. To są bardzo duże kwoty – ocenił Winnicki.

Zdaniem polityka, polski rząd uzależnia się od Stanów Zjednoczonych, i to na kilku polach. – Błędem politycznym tego rządu jest uzależnienie od Stanów Zjednoczonych. Zależność od jednego mocarstwa powoduje, że ono dyktuje nam, że mamy zmienić ustawę o IPN, mamy płacić więcej za systemy rakiet Patriot. Chce nam dyktować, że musimy przeprowadzać tak, a nie inaczej ustawę reprywatyzacyjną. Polska musi zacząć grać wielowektorowo i występować nie w cudzym, ale własnym interesie na arenie międzynarodowej – stwierdził prezes Ruchu Narodowego na antenie Radia Maryja.