Dramatyczna sytuacja w policji. Brakuje ponad 15 tys. funkcjonariuszy

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, które funkcjonuje od stycznia 2022 r., utworzono 1,3 tys. etatów, ale wolnych miejsc jest aż 670. Do pracy w specjalistycznej jednostce poszukiwani są specjaliści z zakresu nowoczesnych technologii, informatyki i programowania.

Podobny problem mają niemal wszystkie jednostki policji w Polsce – informuje Radio Zet.

Braki kadrowe w policji

Od 1 stycznia do 1 czerwca przyjęto do pracy 1 609 policjantów, a zwolniono 4 688. To oznacza, że ubyło aż 3 079 funkcjonariuszy. Liczbę etatów w policji na 2024 r. ustalono na 108 909. Obecnie zatrudnionych jest 93 637 policjantów. Brakuje zatem ponad 15 tys. funkcjonariuszy, aby wypełnić cel kadrowy.

Najgorsza sytuacja jest w dużych miastach. W Komendzie Stołecznej Policji ustalono 10 105 etatów. Nieobsadzonych stanowisk jest 7 672. Wakaty stanowią prawie 25 proc. całej obsady. We Wrocławiu brakuje 1 280 policjantów (blisko 16 proc. wakatów), a w Łodzi nieobsadzonych jest 936 miejsc pracy (wakaty stanowią 13,7 proc.).

"Policja nie jest aż tak konkurencyjna pod względem zarobków na rynku pracy. Do tego dochodzi ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia, na które narażony jest policjant podczas wykonywania obowiązków służbowych" – pisze Radio Zet. Jak wskazano, funkcjonariusze policji w ostatnich latach mierzą się z dużą krytyką opinii publicznej. Policja zaczyna odgrywać również ważną rolę na granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze mają za zadanie wspierać Straż Graniczną i żołnierzy.

Według związków zawodowych, rozwiązaniem problemu braków kadrowych w policji będzie doprowadzenie do skokowego wzrostu wynagrodzeń, a także kampania, która będzie przekonywać, że warto założyć mundur. Z danych policji z czerwca 2023 r. wynika, że średnie uposażenie netto policjanta będącego w drugiej grupie zaszeregowania wynosiło 4 782 zł. Kwota ta może wzrosnąć wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych.

