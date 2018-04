Czaputowicz: Zakup Patriotów wzmacnia nasz sojusz z USA

W środę w Warszawie podpisano umowę na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakiet średniego zasięgu systemu Wisła. Za system obrony powietrznej Patriot Polska zapłaci 4 mld 750 mln dolarów.

– Oczywiście dla Rosji to nie jest dobra decyzja, jeżeli Rosja by chciała prowadzić politykę agresywną, czy rewizjonistyczną w tej części Europy. Jesteśmy państwem suwerennym, należymy do NATO, prowadzimy politykę i to jest uznawane przez Rosję – wskazał w tym kontekście Jacek Czaputowicz.

– Koniec I kwartału będziemy bezpieczniejsi. Nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi został umocniony. Bardzo dobra decyzja i bardzo dobrze, że została podjęta – zaznaczył szef MSZ. I dodał: – Rozmowy były też prowadzone wcześniej, decyzje były pewne podejmowane przez poprzednie rządy, natomiast finalizacja rozmów nastąpiła teraz i trzeba się z tego cieszyć, aczkolwiek trzeba też docenić pracę poprzedników: pana ministra Błaszczaka i też poprzedni rząd.