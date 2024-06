Cezary Pazura: Mam złamany kręgosłup

Cezary Pazura o swoich problemach poinformował podczas porannej rozmowy w RMF. Robert Mazurek zwrócił uwagę, że zauważył, że koszula jego gościa "rozchodzi się na brzuchu".

– Mam to powiedzieć? Mam złamany kręgosłup, noszę pas, który mnie stabilizuje, ale on ma skutek uboczny, jak go zdejmiesz, nie trzymasz sam brzucha, tylko on wypada – stwierdził aktor. Mazurek jednak nie kontynuował tego tematu.

Redakcja Wirtualnej Polski zwróciła się do Edyty Pazury, żony i agentki aktora. Jak przekazała stan jej męża to "konsekwencja wieloletniej pracy na planach, często bez wspomagania się dublerami, kaskaderami". W wyniku lat pracy miało dojść do mikrouszkodzeń. Pazura ma cały czas znajdować się pod opieką specjalistów. Aktor mimo problemów zdrowotnych nadal pracuje.

Pazura krytycznie o młodych artystach

Cezary Pazura oprócz kariery aktorskiej, prowadzi kanał w serwisie YouTube. Kilka dni temu serwis Plejada zapytał aktora, znanego z wielu polskich produkcji, takich jak: "Chłopaki nie płaczą", "Nic śmiesznego", "Psy", "Kiler" czy serialu komediowego "13 posterunek", o zachcianki młodego pokolenia artystów.

– Musimy pamiętać, żeby nie uciekać w stereotypy. Zrobiła się rzeczywiście taka moda, żeby na tych młodych narzekać. Ale nie wszyscy są tacy, że przychodzą do pracy i najpierw proszą o kawę, o podpisany kontrakt i o przyczepę – stwierdził.

– Słyszałem o jednym z youtuberów, że przyszedł i poprosił, żeby mieć kostki lodu w kształcie misiów. Tak, ale nie powiem który – ale nasz Polak dumny – dodał.

W tym kontekście aktor przywołał czasy, kiedy to on zaczynał pracę na planie. Jak podkreślił, nastawianie aktorów było zupełnie inne. – Oczywiście za moich czasów było tak, że jak aktor przychodził do pracy, to najpierw pytał, co ma zrobić, a dopiero dowiadywał się za ile i ewentualnie mógł negocjować albo nie, bo były już gotowe umowy, bo to była komuna – opowiadał Cezary Pazura.

Jak podkreślił, nie można tego przełożyć na całe pokolenie młodych aktorów, bo nie brakuje wśród nich ambitnych i pracowitych osób.

