Złe wieści dla kierowców. Ceny paliwa znowu w górę

Wakacje rozpoczynają się w momencie wyraźnego wzrostu cen benzyn i oleju napędowego na rynku hurtowym, po tym jak na stacjach ceny spadały przez ostatnich kilka tygodni – czytamy w komentarzu BM Reflex.

Za paliwa na stacjach w kraju wg stanu na 20 czerwca 2024 r. płacimy odpowiednio: za benzynę bezołowiową 95 – 6,47 zł/l, bezołowiową 98 – 7,21 zł/l, za olej napędowy – 6,49 zł/l i autogaz – 2,70 zł/l. To o 2-3 grosze na litrze więcej niż tydzień temu, ale odreagowanie cen na stacjach dopiero przed nami. Pierwszy tydzień wakacji rozpoczniemy pewnie podwyżkami średnio do 10 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego i do 5 groszy na litrze autogazu, a docelowo ceny benzyny i oleju napędowego mogą wzrosnąć od 20 do 30 groszy na litrze w kolejnych tygodniach wakacji.

W ubiegłym roku na początku wakacji płaciliśmy średnio więcej o 3 i 19 groszy na litrze benzyny Pb95 i autogazu, a mniej o 29 groszy na litrze oleju napędowego. Te zmiany w ujęciu rok do roku pokrywają się ze zmianami średnich cen w krajach UE. Z ostatnich dostępnych danych wynika, że średnia cena litra bezołowiowej 95 (liczona w zl/l) w UE jest o 1 grosz niższa, a oleju napędowego o 8 groszy wyższa niż przed rokiem.

Dla przypomnienia średnia cena diesla w wakacje 2023 roku wynosiła 6,34 zł/l, a po wakacjach w okresie do wyborów parlamentarnych diesel kosztował średnio 6,18 zł/l. Dla benzyny bezołowiowej 95 w analogicznym okresie średnie poziomy wynosiły odpowiednio 6,58 i 6,07 zł/l. Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego będzie trudno osiągnąć takie poziomy.

Ropa naftowa

Ceny sierpniowej serii kontraktów na ropę Brent dziś rano stabilne. Oleje i benzyny na rynku ARA tanieją o 2-3 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent podrożała o około 3 USD/t.

Administracja prezydenta USA nie jest zadowolona z poziomu cen benzyn na rynku amerykańskim, dlatego też nie wyklucza uwolnienia rezerw strategicznych ropy naftowej w trakcie tegorocznego sezonu letniego, aby obniżyć ceny lub ograniczyć ich ewentualny dalszy wzrost. Średnia detaliczna cena benzyny w USA zgodnie z ostatnimi danymi EIA to aktualnie 3,435 USD za galon, czyli około 3,70 zł/l. Udział podatków w cenie benzyny w USA to około 14 proc., a w UE średnio 51 proc.

Unia Europejska osiągnęła porozumienie i zatwierdziła 20 czerwca 14 pakiet sankcji wymierzonych po raz pierwszy w rosyjski sektor LNG. Wprowadzony zostanie całkowity zakaz reeksportu LNG z portów UE na rynki całego świata. Rosja w celu reeksportu LNG na rynki azjatyckie korzysta głównie z belgijskiego terminala LNG w porcie Zeebrugge. Sankcje oznaczają dla Rosji potencjalne wydłużenie drogi transportu, wzrost kosztów i potrzebę wykorzystania lodołamaczy przy transporcie LNG. Póki co sankcje UE nie obejmują zakazu importu gazu ziemnego i LNG z Rosji do UE.W 2023 roku głównymi odbiorcami rosyjskiego LNG wśród krajów UE były Francja, Hiszpania i Belgia. Komisja Europejska chce jednak do końca 2027 roku zrezygnować całkowicie z importu jakichkolwiek paliw kopalnych z Rosji.

Energy Institute (EI) informuje o nowym światowym rekordzie zużycia paliw kopalnych w 2023 roku. Motorem napędowym wzrostu konsumpcji paliw kopalnych pozostają Chiny. W 2023 roku wzrost popytu na ropę i węgiel w Chinach był wyższy niż w pozostałej części świata. Zdaniem EI wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych nie ma jeszcze istotnego wpływu na konsumpcję benzyn i diesla w Europie i USA.W 2023 roku łącznie konsumpcja benzyn i diesla na tych rynkach spadła o 1 proc., przy czym popyt na same benzyny wzrósł o 5 proc. w Europie i o 1,5proc. w USA.

