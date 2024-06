Zanim wybiorą Ursulę II

Najlepszy przykład to kampania przedstawiająca Jarosława Kaczyńskiego jako przeciwnika Unii Europejskiej. A przecież gdyby nie skromność, prezes Prawa i Sprawiedliwości miałby prawo domagać się miejsca wśród grona ojców dzisiejszej Europy. Nie chodzi tylko o to, że 20 lat temu, orędując za Unią Europejską, zapewniał, że nie grozi nam z jej strony żaden atak na naszą katolicką kulturę. I nie o to, że najpierw parafował traktat lizboński, a potem przesądził o jego ratyfikacji.