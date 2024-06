Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Zupełnie jakby posiadanie polskiego prawa jazdy było jakimś standardem i wyznacznikiem umiejętności. Zobaczcie sami, jak blachosmrodziarze jeżdżą tymi swoimi trującymi dieslami.

Of kors, żebyście nas nie zrozumieli źle, generalnie jesteśmy za regulacjami, ale takimi, które nam mają ułatwić życie. A to wygląda na regulację, która życie nam zdereguluje, a więc będzie to regulacja deregulacyjna.

Obawiamy się bowiem, iż gwałtownie może przez to spaść dostępność kierowców bolta czy ubera, a przeciesh ktoś nas musi w weekendowe noce wozić z Kazimierza na obrzeża, że tak sobie zrymujemy, po cotygodniowych resetujących wyjściach na piwerka kraftowe (swoją drogą, teraz takie cuda na kiju można kupić jako piwo, iż nie trzeba do tego dolewać sprajta, serio, serio).