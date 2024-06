Koniec pewnej epoki. Abp Marek Jędraszewski rezygnuje

Kościelne wymogi nakazują ordynariusz diecezji złożenie na ręce papieża rezygnacji z pełnionego urzędu w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego – 75 lat.

Swoją decyzję abp Jędraszewski ogłosił w trakcie spotkania z księżmi archidiecezji krakowskiej. – Ojciec Święty zdecyduje, jak długo przyjdzie mi jeszcze tutaj pracować – powiedział duchowny.



Papież ma możliwość przedłużenia posługi, nawet jeżeli osiągnięty został wiek emerytalny. Funkcję metropolity krakowskiego piastował przez ponad siedem lat. Na tym stanowisku zastąpił kardynała Stanisława Dziwisza.

Mniej lekcji religii w szkołach. Mocne słowa abp. Jędraszewskiego

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odniósł się do planów rządu Donalda Tuska, który chce zredukować liczbę godzin religii w szkołach.

– Dlaczego te lekcje mają być umieszczane na początku albo na końcu, jakby były gorsze w stosunku do innych lekcji, chociaż uczą one najbardziej podstawowych rzeczy? – pytał hierarcha. Odwołał się m.in. do swoich osobistych doświadczeń jako ucznia, kiedy lekcje religii były usuwane ze szkół w czasach PRL.

– Dzieci i młodzież zostali pozbawieni możliwości uczenia się od Pana Jezusa, czym jest miłość, czym jest dobroć, czym jest poświęcenie, na czym polega nasze człowieczeństwo w najbardziej głębokim rdzeniu tego człowieczeństwa. Dzisiaj próbuje nam się zafundować to samo – gasić światło Chrystusa w sercach i umysłach dzieci i młodzieży. Wprowadzać ich w krainę mroków i ciemności, pozbawiania możliwości zrozumienia na czym polega sens naszego człowieczeństwa, do czego zdążamy, jakimi powinniśmy być – tłumaczył arcybiskup.

Przywołał też słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Polsce już po upadku komunizmu. "Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością" – mówił Ojciec Święty 3 czerwca 1991 r. w Lubaczowie.

