Porno dla dziewczynek

Raport Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce za rok 2023 pokazał, że czytamy coraz chętniej. Przeczytanie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie zadeklarowało 43 proc. respondentów, czyli o 9 punktów procentowych więcej niż w dwóch ostatnich latach. Jednocześnie to wynik najlepszy od dekady. Widać, że młodzi czytają więcej niż starsi. Badanie wykazało widoczny wzrost czytelnictwa w grupie wiekowej 15–18 lat. Tutaj wskaźnik wyniósł 72 proc. (w 2021 r. 60 proc.). Za czytelników bardziej zaangażowanych, czyli deklarujących przeczytanie co najmniej siedmiu książek w ciągu roku, uważa się 18 proc. ankietowanych w wieku 15–18 lat (w porównaniu z jedynie 5 proc. w 2021 r.). Raport potwierdza także, że kobiety (50 proc.) czytają więcej od mężczyzn (36 proc.).

W badaniu sprawdzono, skąd Polacy pozyskują informacje o książkach. Siedemnaście procent czytelników w wieku 15–24 lat wskazało, że korzysta z internetowych poleceń na platformach takich jak YouTube oraz TikTok.

Obsceniczność w niewinnej okładce

O ile obraz stopniowego powrotu do nawyków czytelniczych sprzed pandemii generalnie jest powodem do zadowolenia, o tyle, gdy przeanalizujemy, co najchętniej czytają młodzi ludzie (a w zdecydowanej większości dziewczęta), uśmiech schodzi z ust. Aby zrozumieć, czym w literaturze fascynują się nastolatki, trzeba zgłębić świat tzw. BookToka, czyli treści udostępnianych przez konta niemalże zawodowo zajmujące się książkowymi recenzjami.

Hashtagu „booktok” użyto prawie 34 mln razy, a „booktokpolska” 411 tys. razy (stan na 18 czerwca 2024 r.). „Książkary” pokazują nowości wydawnicze, ujawniają najciekawsze fragmenty książek nadsyłanych im w ramach współpracy przez wydawnictwa, rzadko kiedy krytykując treść. Dominującą tematyką jest romans. Nie, nie bajkowa miłość z krainy różu i brokatu, marzenie, które w nastoletnim wieku nie jest przecież ani niczym nagannym, ani niespotykanym, ale pełen erotycznego napięcia romans, opisywany wprost i bez cenzury. Co prawda, niektóre tego rodzaju książki są oznaczane jako „18+”, jednak w dobie Internetu dostęp do nich nie stanowi najmniejszego problemu.