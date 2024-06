MSWiA: Jeżeli incydenty będą się powtarzały, nasza reakcja będzie dużo bardziej ostra

W czwartek pojawiły się informacje dotyczące możliwości kolejnego podrzucenia przez niemiecką policję migrantów na terytorium Polski. Tym razem o incydencie napisały niemieckie media. Dzień później minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak i wiceminister Maciej Duszczyk byli w Berlinie, gdzie spotkali się z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, w tym z minister Nancy Faeser.

Po spotkaniu politycy podsumowali rozmowy z ministrami Niemiec i Austrii. Tematów spotkania było kilka. W odniesieniu do zdarzenia z migrantami, Siemoniak przekazał, że Faeser przeprosiła, wyraziła ubolewanie za ostatni incydent związany z tym, że niemieccy policjanci przewieźli pięcioosobową afgańską rodzinę na polską stronę i uczynili to poza procedurami, łamiąc przepisy. Pani minister zapewniła, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy.

Polsko-niemiecka grupa

Wiceminister Duszczyk poinformował, że „na to, by granicę na Zachodzie, z Niemcami monitorować, patrzeć, co się może dziać, zdecydowaliśmy się wczoraj, tak absolutnie ad hoc, powołać specjalną grupę na poziomie wiceministrów”. Ze strony polskiej to właśnie Duszczyk będzie przewodniczył pracom grupy.

Polityk nadmienił, że decyzja o powołaniu grupy zapadła nie wyłącznie z uwagi na incydent z migrantami, ale również dlatego, że Niemcy wprowadziły kontrole na polsko-niemieckiej granicy. – Mamy 3-kilometrowe korki TIR-ów i musimy znaleźć rozwiązania takie, które będą brały pod uwagę z jednej strony lokalną społeczność, ale też biznes, który na tym traci – zaznaczył Duszczyk.

Niewykluczone kontrole graniczne

Jeśli chodzi o nielegalnych migrantów wiceszef MSWiA zapewnił, że reakcja Polski była bardzo jednoznaczna. Jak relacjonował, minister Faeser stwierdziła, że strona niemiecka wprowadziła działania naprawcze, które mają zapobiec takim sytuacjom w przeszłości. – Zobaczymy jak będzie dalej. Jeżeli będą się powtarzały, nasza reakcja będzie dużo bardziej ostra – zadeklarował Duszczyk

Dopytywany przez dziennikarzy powiedział, że jest to kwestia dotycząca nawet wprowadzenia może kontroli na granicy Polski z Niemcami.

