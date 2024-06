Kto okradł Kubusia?

Kubuś w całej Polsce znany jest z tego, że robiąc z siebie błazna, nieźle na tym wychodzi, gdyż to lubi. Stop. W sprawę zamieszany jest Janusz P., który kiedyś też miał nazwisko, karierę polityczną, a nawet gumowe dildo, które naprawdę do niego pasowało (przepraszam). Stop. Otóż Kubuś i Janusz są razem, tzn. chodzi mi wyłącznie o to, że są razem oskarżeni, przecież o nic innego. Stop. Według prokuratury wyżej wymieni chłopcy nielegalnie reklamowali alkohol, ale może się okazać, że to niejedyne kłopoty z prawem, gdyż znaleźli się tacy, którzy zainwestowali w biznes chłopców i teraz niegrzecznie pytają: „Gdzie są pieniądze?”. Stop. Będziemy informować.