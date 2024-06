"Twój rząd obalą pe***y". Tuskowi dostało się podczas Parady Równości

W sobotę w Warszawie odbyła się kolejna Parada Równości. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia. Szczególną uwagę internautów przykuł jeden z banerów, jaki pojawił się na trasie przemarszu. Jego treść wskazuje, że środowisko LGBT również jest rozczarowane rządem Donalda Tuska.

"Donaldzie wspaniały, twój rząd obalą peda*y" – głosi napis na tęczowym banerze, który można było zauważyć na paradzie.

Rozczarowanie Tuskiem

O tym, że rząd Donalda Tuska nie spełnia pokładanych w nim nadziei środowiska LGBT pisał niedawno Bart Staszewski. To aktywista znany ze zniesławiającej Polskę akcji sugerującej, że w kraju istniały "strefy wolne od LGBT". Zmiana władzy dała mu nadzieję na wprowadzenie przepisów dot. m.in. związków partnerskich, tzw. małżeństw jednopłciowych oraz legalizacji aborcji. Po pół roku rządów koalicji premiera Donalda Tuska aktywista przyznaje, że ma coraz mniej nadziei. Przy okazji wyborów do PE i słabego wyniku Lewicy, Staszewski ocenił kondycję tej formacji.

– Do wyborów nie poszli przede wszystkim wyborcy i wyborczynie Lewicy. W tym upatruję przyczyny klęski tego ugrupowania, bo niewątpliwie z wielką klęską mamy do czynienia. Ludzie stracili wiarę w ich sprawczość. Minęło ponad pół roku, a obiecywanego zakazu mowy nienawiści jak nie było, tak nie ma, o związkach partnerskich i legalnej aborcji nie wspominając – stwierdził w rozmowie z Onetem. Działacz zauważa, że homoseksualista, wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek (partner Robertta Biedronia) zamiast wspierać swoje środowisko w kraju, jedzie do Brukseli. "Rodzina na swoim w europarlamencie – to hasło, które słyszę teraz od wyborców i wyborczyń Lewicy. Można się z tego śmiać, ale obserwuję objaw poważnej politycznej choroby. Liderzy nie wyciągają żadnych wniosków, nie słyszą głosów, że coś nie działa" – ocenia.

